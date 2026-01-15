Alerta amarilla y leve descenso de temperatura para este jueves en Carlos Paz

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada marcada por la inestabilidad y un leve descenso de la temperatura en Villa Carlos Paz. Tras las tormentas registradas recientemente, se espera que el termómetro oscile entre una mínima de 19°C y una máxima de 29°C.

Durante la mañana, se espera un cielo con nubosidad variable, aunque se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas que podría afectar la región de Punilla. Se anticipa la rotación de vientos hacia el sector sur con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que traerá un alivio transitorio frente al calor extremo de los días previos.

Hacia la tarde y noche, las probabilidades de precipitaciones y actividad eléctrica aislada se mantienen en torno al 70%, por lo que las autoridades recomiendan precaución ante posibles crecidas repentinas de los ríos y arroyos de la zona.