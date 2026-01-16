Abren las inscripciones 2026 para aspirantes a Bomberos Voluntarios en Villa Carlos Paz

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz lanzó oficialmente su convocatoria para quienes deseen sumarse a la institución. Bajo el lema de que esta labor requiere disciplina, sacrificio y amor por el prójimo, se busca incorporar a ciudadanos dispuestos a formarse en el servicio de emergencia y asistencia a la comunidad.

El proceso de selección comienza con una inscripción virtual que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de febrero, la cual debe realizarse a través del formulario digital de la institución disponible en sus redes oficiales.

Una vez cerrada esta etapa, los postulantes deberán asistir a una reunión informativa el 21 de febrero a las 18 hs. Este espacio es fundamental para despejar dudas sobre el rol del bombero y la modalidad del cursado.

El cronograma continuará el sábado 28 de febrero con el examen de ingreso. Para esta instancia, los aspirantes recibirán previamente un manual de estudio por correo electrónico que deberán rendir de manera obligatoria.

Tras superar la evaluación teórica, los candidatos pasarán a una entrevista personal con la Jefatura. Además, deberán presentar una ficha médica de aptitud física provista por la propia institución para garantizar que están en condiciones de realizar la actividad.

Finalmente, la carrera de Bombero Nivel I dará inicio el 21 de marzo de este año. Tras completar un año de formación intensiva, quienes cumplan con los objetivos académicos y operativos recibirán su jerarquía oficial el 2 de junio de 2027, convirtiéndose formalmente en Bomberos Voluntarios.

Desde la institución recordaron que no se trata de un simple curso, sino de un compromiso de vida donde se pone el cuerpo y el corazón por los demás.