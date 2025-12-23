A un mes de la tragedia de Samuel Tobares: Marchan para exigir justicia

Este martes 23 de diciembre, al cumplirse el primer mes del fallecimiento de Samuel Tobares, la comunidad de Villa Parque Siquiman se movilizará para reclamar el esclarecimiento total de un hecho que aún genera conmoción y dudas. La cita está programada para las 18:00 horas en la intersección de la Ruta 38 y calle Sarmiento, punto donde Tobares fue interceptado por la policía de la Departamental Punilla el pasado 23 de noviembre.

Bajo la consigna de “Justicia por Samuel”, sus allegados buscan que la causa no pierda impulso, especialmente considerando que actualmente hay dos efectivos policiales detenidos e imputados por su presunta responsabilidad en el operativo.

La investigación judicial se apoya hoy en un informe forense complejo que indica que la muerte fue multicausal, señalando un “shock por estrés” ocurrido durante la maniobra de reducción policial, agravado por una cardiopatía preexistente y la presencia de sustancias en sangre.

Sin embargo, el estudio médico también reveló que el cuerpo presentaba golpes en el pecho y el cuello. Si bien estas lesiones podrían ser compatibles con las maniobras de reanimación (RCP), la fiscalía continúa analizando si existió un uso desproporcionado de la fuerza durante la detención. Esta jornada de protesta se perfila como un acto de memoria activa para una familia que exige determinar la responsabilidad de quienes debían proteger al joven.