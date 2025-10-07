A mirar el cielo: Villa Carlos Paz se suma al gran día mundial de observación de aves

Este sábado 11 de octubre, desde las 9:00 horas, Villa Carlos Paz se unirá a la segunda edición del Global Big Day, el evento internacional que reúne a observadores de aves de todo el mundo para registrar la mayor cantidad posible de especies en un solo día.

El encuentro será en la costa del lago San Roque (Illia y Artigas) y estará acompañado por el equipo técnico del área de Ambiente. La actividad es gratuita y abierta a todo público, sin necesidad de experiencia previa.

Se recomienda asistir con ropa cómoda, gorra, protección solar y agua, además de binoculares o cámara de fotos para disfrutar de la jornada.

El Global Big Day, organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, contará en Argentina con la participación de más de 35 parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que también realizará una actividad especial. Quienes deseen sumarse pueden inscribirse enviando un correo a quebradadelcondorito@apn.gob.ar.