Las publicaciones del Instituto Para el Cambio Climático que depende la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Meteorología Mundial (OMM) quien desde 2006 presentó fórmulas de cálculo para homogenizar los cálculos de las emisiones y capturas de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

La Geopolítica tuvo una decidida intervención para que se lograra el Acuerdo de Paris, momento en que más de 190 países se pusieron de acuerdo para hacer esfuerzos conjuntos que pudieran evitar que la temperatura media global creciera por encima de 1.5 °C.

Este fue el momento en que toda la humanidad asumió el compromiso de hacerse cargo de palear los excesos de emisiones de los países desarrollados fruto de utilizar carbón mineral y petróleo para sus industrias y movilidad, esto es la base del desequilibrio.

La Fotosíntesis no alcanza

Estos procesos dónde se extrajo carbono que estaba almacenado en el subsuelo de la tierra (carbón y petróleo) para ponerlo de manera disponible como Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) Y Oxido Nitroso (NO2) son la causa del incremento de la concentración de estos gases en la atmósfera.

La fotosíntesis de las plantas tanto terrestres como marinas ha sido superada en su capacidad de captura de carbono creando el desequilibrio que hoy vivimos.

Esto explica en parte la preocupación por preservar bosques y selvas; siendo estrictos, si estos ecosistemas no están en permanente crecimiento no fijan carbono, pero si permite que las industrias del petróleo y automotrices sigan incrementando sus aportes de GEI a la atmósfera.

Porque Las Vacas?

Simplemente porque producen Metano, siendo esto suficiente para la condena pública y estimular el desarrollo de alternativas que aún no pueden explicar cuanta energía utilizan en sus procesos. Esta simplicidad de diagnóstico es el argumento de la ONU para propiciar la baja del consumo de carne, probablemente sea una acción para proteger las economías de los poderosos.

Los rumiantes producen metano porque son capaces de utilizar la celulosa como alimento para su flora ruminal transformando este hidrato de carbono complejo, poco útil para la alimentación humana en alimentos completos como lo son la carne y la leche, el proceso produce un exceso de Hidrógeno que es expirado por el animal como Metano (CH4).

Gran cantidad de equipos de científicos globales entendieron que esto no era tan simple, la viejas y nuevas investigaciones indican que es un error considerar a las vacas como uno de las principales actividades antropológicas que generan GEI (Gases de Efecto Invernadero), la mayoría han concluido que probablemente la ganadería sea el único sistema capaz de enfriar el planeta.

Lo concreto es que el metano (CH4) tiene una vida en la atmosfera limitada, de 8 a 12 años, transformándose en dióxido de carbono (CO2), siendo un ciclo balanceado que no incrementa la cantidad de GEI en la atmósfera.

Dos ejemplos de trabajos que buscan poner claridad

La Universidad de Davis, USA, y la Universidad de Oxford, Inglaterra han demostrado entre otras cosas que la fórmulas que se utilizan para medir las emisiones de Fermentación Entérica y que la Métrica del Metano están mostrando datos por encima de la realidad.

Los Servicios Ambientales que brindan las vacas argentinas

Desde el 2018 los científicos del IPCC comenzaron a ver al sistema productivo agrícola y ganadero como un todo. Esta nueva visión implica entender que los ecosistemas productivos que incluyen plantas toman CO2 atmosférico para producir Biomasa aérea y subterránea. Otra cuestión que ya no se discute más es que las leguminosas tienen la capacidad de tomar Nitrógeno atmosférico y fijarlo, mecanismo que también utilizan otros organismos del suelo, pudiendo disminuir las concentraciones de Óxido Nitroso (NO2).

La forma de considerar a los sistemas productivos, ecosistemas agropecuarios, es en base a balances de carbono y de nitrógeno, pudiendo brindar los mismos capturas o secuestros considerados servicios ambientales. (Agricultura Sostenible / Ganadería Regenerativa).

El reclamo social

Los consumidores de alimentos están informados y las redes sociales son el medio de difusión masivo. La vaca Lola que en jardín de infantes era una heroína porque “nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que le pongo al pan, también el queso que están sano y el yogurt para mi hermano, Sra. Vaca Ud. Sabe Trabajar”, no aprendió a trabajar de Youtuber, Influencer, Instagramer, no sabe crear tendencias, no se ha convertido en ícono, pasando de grado e ingresando al secundario se convirtió en el enemigo ambiental.

Ganadería y Servicios Ambientales

Este escenario nos permite tener la oportunidad para que los sistemas ganaderos se vuelvan un sumidero de carbono y nitrógeno brindando servicios ambientales a la humanidad. Los ganaderos argentinos trabajan todos los días para lograr.

1)- DISMINUIR LAS EMISIONES

Las emisiones que se cuantifican para Ganadería en un 80 % se deben a Metano, disminuir la cantidad de metano emitido hace que disminuyan las emisiones generales y mejora la eficiencia del sistema.

Las emisiones de Metano dependen de la Calidad de la Dieta , mantener niveles de alimentación por encima de 1.5 mantenimientos asegura mínimas emisiones.

Mejoramiento Genético, animales con mejor utilización de la energía emiten menos metano , RFI es un indicador, pero no es único, Deps de crecimiento también son indicadores útiles.

Lograr niveles productivos equilibrados entre el animal y el ambiente dónde va a desarrollarse y producir.

La utilización de toros con registros productivos de mejora genética es fundamental para los sistemas que quieran disminuir sus emisiones.

Resumen de varios autores ejemplificando las diferencias entre animales de la misma raza y entre razas.

Autores y nivel de consumo en producción ganadera web | Autores y nivel de consumo en producción ganadera

2)- MAXIMIZAR LA CAPTURA O SECUESTRO DE CARBONO

Planificación forrajera por ambientes

Manejo de pasturas respetando los tiempos de reposo

Maximizar el uso de pasturas plurianuales o perennes multiespecie

Tener un sistema de garantías de oferta forrajeras constante a pesar del clima (Reservas Forrajeras)

Mejorar la eficiencia de cosecha de forraje sin afectar la permanencia de especies preferidas por el ganado.

Planificar un nivel de alimentación a lo largo de todo del año que sea equivalente de 1.5 mantenimientos para cada animal.

Combinando ambas cosas se estaría garantizando la alimentación y la bebida a los animales, indicador de Bien Estar Animal, se garantiza un nivel productivo elevado y una mejora en los usos de los recursos que dará sostenibilidad ambiental y económica al sistema productivo.

El sistema sostenible requiere además de medir la producción animal, medir la producción de la pastura y controlar el Carbono del suelo, las nuevas Gantech nos darán la posibilidad de realizar esto de manera sencilla.

Naturalmente los sistemas que rotan pasturas con cultivos reconocen que los lotes de pasturas elevan la fertilidad de los suelos, es el reflejo de la Captura de Carbono, aumento de Materia Orgánica que mejora la infiltración del suelo y la fertilidad actual.

¿Cómo se compone nuestro stock para que nuestro sistema sea sostenible?

Parámetros indicadores básicos

RODEO DE CRÍA: NIVEL DE ALIMENTACIÓN 1.5 MANTENIMIENTOS

Vacas longevas que produzcan 9 o 10 terneros en su vida útil. Toros utilices para servicio por 9 o 10 años, con datos de producción. Los últimos 5 años el porcentaje de preñez mínimo fue del 80 % y el de destete el 70 %. Las vacas destetan al menos un 40 % de su peso vivo. Las Vacas sólo pierden peso en el último mes de gestación y primer mes de lactación.

RODEO DE RECRÍA, INVERNADA, ENGORDE: NIVEL DE ALIMENTACIÓN 1.3 MANTENIMIENTOS

La alimentación anual proyectada cubre al menos el 95 % del requerimiento de los animales. Los animales no pierden peso en ningún momento de su vida. La ganancia mínima promedio representa al menos el 85 % del potencial genético. Los animales llegan a faena con el 85 % del peso adulto en 2.5 años o hasta 4 Dientes.

En ambos casos se debe tener una previsión de Reservas Forrajeras capaces de sortear inconvenientes climáticos de al menos 6 meses de resguardo.

Si Medimos Nos Pagan

Es muy importante para la ganadería argentina poder acumular datos sobre la producción de las pasturas tanto de biomasa aérea, existen muchos, como de biomasa subterránea, hay menos, para poder mejorar los cálculos de nuestros inventarios de carbono.

Con datos confiables los productores podrán acceder a tener compensaciones por los servicios ambientales brindados

Para citar un ejemplo, actualmente ganaderos Neozelandeses y Australianos reciben entre 30 y 70 euros por vaca por año de acuerdo a la seguridad del sistema y los niveles de secuestro.

Ciclo ambiental y gases de invernadero en producción ganadera web | Ciclo ambiental y gases de invernadero en producción ganadera

En el World Retail Congress se advirtió que la limitante principal para los consumidores es la falta de oferta de productos sostenibles en cantidad y calidad, demanda insatisfecha.

#NuestrasVacasEnfrianElPlaneta, es un movimiento de ganaderos que vemos al sistema productivo con base en la mejora continua, la eficiencia productiva, el cuidado de los recursos junto al desarrollo nuestros colaboradores y la sociedad toda.