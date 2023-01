El desdoble y finalización de la campaña gruesa, el mundo nos mira

Via Campo Foto: Via Campo

Los valores FOBs cotizando unos 40 cent sobre el precio de Chicago, mientras que a misma fecha del año pasado las bases promediaban los 60 cents over para el mes spot. Los descuentos progresivos de las bases se manifestaron hasta el mes de junio de 2022 en unos 50 cents en descuento sobre Chicago. La percepción para este año con unos 20 millones de toneladas más aparenta con un descuento importante y tal vez mayor al del año pasado.

Claramente el cuento repetido para soja se describe en un rango reiterado donde el piso se levanta con demanda que aún no puede virar a Sudamérica por atrasos en cosecha en Brasil y estimación de producción decadente en Argentina. Y los techos los tapamos con lluvias en Argentina y con China de vacaciones. Simplemente de este modo reducimos el análisis de soja. Sin embargo, no es todo tan lineal ni tan sencillo, y en este lapso lo único real es la erosión que han sufrido las volatilidades.

Si sumamos la posición de fondos largos en soja y de harina de soja nos encontramos en los máximos récord para esta altura del año. El mercado de la harina de soja es algo especial y delicado de tocar, en pocas sesiones experimentamos una caída de más de 30 dólares y luego un repunte de unos 20 dólares. Las lluvias que estabilizan las estimaciones de producción de los cultivos en Argentina y, por otro lado, la caída en la molienda argentina ponderan una parte importante en la responsabilidad de los movimientos. Pero también lo es la logística complicada con el ferrocarril en USA. La demanda interna de USA sujeta gran parte de las tendencias en los precios y lo hará cada vez más en lo que expande la capacidad de molienda y abre espacio a la competencia en el mercado mundial por harina con Argentina.

El spread julio-noviembre de soja, conocido como “el hacedor de viudas, o viudos según la pareja del trader” en 141 centavos/bushel por si no lo habías visto en el inverso. Claramente las 25 mill de toneladas más de soja de todo Sudamérica de una campaña a otra, hacen muy poquito para aliviar las apretadas existencias de soja en USA de la campaña actual.

Maiz misma cuestión, a pesar de la debilidad encontrada en los precios flat a principios de la semana, el spread entre cosecha vieja y nueva CN julio-CZ diciembre caminó a récord en unos 73 centavos de inverso. Es raro no poder expresar porque semejante diferencial cuando la demanda interna de maíz no es tan potente y las exportaciones mucho menos lo son. O hay algo que no estamos encontrando o simplemente el recorte de 5 mill de t de producción dejó al maíz de USA muy desestabilizado.

Todo cambiará pronto con la promesa de una primavera lluviosa y una expansión de área generalizada en USA, sin embargo, bien sabemos que este tránsito fácil no es real. Volatilidades que piden ser compradas, no dejes de usar opciones.