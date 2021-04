A través de la Secretaría de Estado de Turismo, se invita a la comunidad a visitar la localidad de Los Antiguos durante Semana Santa, a partir del 30 de marzo.

De esta forma se genera la reapertura desde todo el territorio nacional, incluyendo las localidades de la provincia de Santa Cruz.

Los Antiguos Fabián Bezunartea

Para tal fin, se deben cumplimentar los siguientes requisitos:

Permiso Provincial de Circulación Santa Cruz en la página web: https://circulacion.santacruz.gob.ar/

Declaración jurada individual de no presentar síntomas compatibles con Covid-19. (Aplica para todos los turistas). Y ante el reciente decreto del gobierno provincial, el N° 321/21 quienes ingresen a la provincia deberán contar con el test PCR “negativo” realizada 48 horas si viaja en avión o 72 horas antes si transita por via terrestre. Si no llegara a contar con el test, los mismos se harán en el puesto de control habilitado para ello.

Reserva en un alojamiento habilitado.

Cobertura médica o Seguro Covid-19.

Para más información comunicarse a través del teléfono 02963491261 o por WhatsApp: 2976212055. Por mail: turismolosantiguos@gmail.com