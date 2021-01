Reconocido y experimentado, además de un hombre comprometido con diferentes demandas de la ciudad Alberto Francés, enfermero relató su pelea con el Covid, tras contagisrse hace 3 meses.

Grabó un mensaje para las redes sociales del Hospital Zonal Pedro Tardivo.

Meses atrás le tocó contraer Coronavirus y aún hoy está en rehabilitación pulmonar. “”Espero que esto sirva para que nos cuidemos más””.

El enfermero profesional Alberto Francés, es conocido por su amplia trayectoria como personal de la salud en Caleta Olivia. Trabajó durante décadas en el Hospital Zonal Pedro Tardivo, hasta que se jubiló. Sin embargo, nunca dejó de trabajar en su especialidad.

Posteó en las redes sociales del nosocomio local, en el que relata que contrajo coronavirus hace unos meses y que aún está en recuperación.

“Hace aproximadamente 3 meses me agarró el Covid, con una neumonía bilateral. Estuve internado 7 días en una sala clínica, pero la pasé demasiado mal. Por suerte pude repuntar, gracias a la atención de Mariana Fernández - qué es la médica que me atendió - junto con otros médicos y distintos enfermeros”, expresó el reconocido vecino.

Asimismo, hizo un alto en su relato para agradecer “a todos ellos, porque realmente trabajan muy bien y le dan mucha importancia a los pacientes”.

Francés logró salir de la ardua prueba a la que lo sometió la enfermedad, pero aún debe rehabilitar sus pulmones.

“En este momento estoy en la sala de kinesiología. Me están haciendo hacer bastantes ejercicios. Respirar, aspirar y otras cosas que me están ayudando mucho a sacar las secreciones que me quedaron en un pulmón”, cuenta.

El enfermero dice que su recuperación “va muy bien”, pero que debe tener constancia en lo que le indican sus médicos y colegas.

“Los chicos de acá de kinesiología, Claudia, Patricia, también atienden muy bien a la gente. La verdad es que estamos siempre entregados a ellos, para que tome las decisiones y que podamos salir adelante”.

Finalmente, Alberto hizo un llamado a la comunidad, solicitando que eviten “las fiestas clandestinas, las juntadas de varias personas, porque es ahí donde vienen los contagios”. Envió un fuerte abrazo a los vecinos,

y señaló: “ojalá que sirva este relato, para que saquemos un poco a la gente adelante y especialmente para que se cuiden”, culminó.

