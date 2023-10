Un niño de 12 años cayó de un décimo piso y murió: investigan qué sucedió

Un trágico hecho sacudió esta tarde al barrio de Palermo, cuando un nene de 12 años cayó de un décimo piso y murió. Todavía no se estableció en que circunstancias se dieron los hechos.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar tras un llamado al 911, que se realizó minutos antes de las 18hs. Al llegar al domicilio se encontraron con un escenario en el que ya no había nada que hacer.

Al momento de los hechos, el niño se encontraba al cuidado de la niñera.

Según confirmó la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en un departamento ubicado en la calle Salguero al 2750, entre la avenida Cerviño y Juan Francisco Seguí.

El personal de la Comisaría Vecinal 14 C y una ambulancia del SAME acudieron hasta la zona. Los médicos no pudieron hacer nada para salvar al chico. Específicamente, el nene cayó al pulmón de la exclusiva Torre Bellini.

Según indicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, tras lo sucedido la niñera entró en estado de shock. Asimismo, el médico contó que los médicos acompañaban a los padres de la víctima. Los vecinos del edificio no salen de la conmoción tras la ocurrido.