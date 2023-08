Saqueos: por qué los comerciantes de Flores cerraron momentáneamente sus negocios

En las redes sociales comenzaron a volverse virales los mensajes de comerciantes de la avenida Avellaneda, donde se ubica el tradicional paseo de compras del barrio de Flores, que alertaban sobre posibles grupos de personas que realizaban saqueos en los locales de ropa, electrodomésticos y supermercados de la zona.

En ese contexto, hasta la vedette Marixa Balli publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró como cerró las persianas de comercio.

“Si alguien está por Flores van a ver que estamos todos guardados, por favor tengan cuidado. Estamos todos adentro de los locales, atendemos llamados, pero nos vamos a resguardar”, aseguró la diva.

La versión oficial

Sin embargo, fuentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consultadas por Vía País aclararon que no hubo incidentes y explicaron por qué algunos comerciantes decidieron cerrar momentáneamente las puertas de sus locales.

Al respecto, se precisó que personal de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad concurrió a la zona comercial de Avenida Avellaneda ante llamados por posibles ilícitos.

“Al ver los movimientos del personal policial, los comerciantes bajaron las persianas, pero luego de unos minutos, volvieron a abrir sus negocios”, afirmaron las fuentes oficiales consultadas por Vía País.

Además, se remarcó que la actividad en la zona “se desarrollaba en forma normal sin ningún tipo de irregularidad”: “El Centro de Monitoreo informa que se verificaron todas las cámaras de inmediaciones a la intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda. No se visualizó grupo de personas realizando ilícito. Al momento gran aglomeramiento de transeúntes normal para el día y horario”, precisaron.

Aníbal Fernández habló tras los saqueos en Neuquén y Córdoba

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió esta mañana a los incidentes e intentos de robos organizados registrados en comercios de Mendoza, así como en las provincias de Córdoba y Neuquén, y aseguró que hay grupos “incentivando” estos hechos delictivos.

En declaraciones a la prensa, el funcionario dijo: “Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto”. De todos modos, aclaró que no se trataron de saqueos, sino que “la actitud es de un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa”.

“No ha habido saqueos y no ha habido acciones de otra característica que no sean esas, provocar una acción que llame la atención”, repitió. Y reforzó la hipótesis de que no hay implicaciones políticas para desestabilizar al Gobierno nacional detrás de estos hechos porque ocurrieron en “provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo”.

Aníbal Fernández

“Nosotros desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar a través de WhatsApp hechos de alguna característica y los hemos seguido en algunas provincias”, aseguró, además de sumar que estos grupos no tienen “mucho” nivel de organización, pero “sí contacto, por la forma en que actuaron”.

Aníbal Fernández expresó: “El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica”.

“No hay preocupación, sino ocupación” en estos hechos, repitió el titular de la cartera de Seguridad.