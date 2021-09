El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a manifestarse en contra de las últimas decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernández, a quien nota “errático, sin rumbo y adoptando posiciones muy preocupantes”.

//Mirá también: El pedido del presidente de la UIA al Gobierno: “Queremos una Argentina que promueva la inversión privada”

Durante una entrevista para radio Mitre, Larreta expresó su indignación por el respaldo del presidente Fernández a la docente K que, días atrás, quiso adoctrinar a un alumno contra el macrismo.

“A Alberto Fernández- Lo veo muy errático, lo veo con algunas posiciones que no puedo entender. La defensa de la docente que les bajaba línea política a los chicos en el aula me pareció gravísimo. Tuvo trascendencia, pero no sé si con la gravedad que para mí tuvo. Es inentendible que el Gobierno haga eso”, señaló Larreta.

En la misma línea, Larreta agregó que ve al Presidente “muy errático, de un lado al otro, sin un rumbo claro, que eso es lo más grave, y con posiciones que son muy preocupantes”.

Noticia en desarrollo