Cuáles son las calles de Palermo y Belgrano donde habría veneno para perros

Vecinos de los barrios porteños de Belgrano y Las Cañitas (Palermo) se encuentran en máxima alerta tras una serie de denuncias por el presunto envenenamiento de al menos 10 perros y numerosas aves en la vía pública. Los casos, ocurridos en los últimos días, encendieron la preocupación de la comunidad y motivaron la intervención de la Justicia.

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió con Román, un perro que murió durante su paseo diario. Según relató su dueña en diálogo con Mitre Informa Primero, el animal “se desmayó, le salió espuma por la boca y murió” en cuestión de minutos.

Poco después, la mujer descubrió a través de un grupo de WhatsApp de vecinos que no se trataba de un caso aislado, por lo que decidió realizar la denuncia.

Otro caso fue el de la abogada Cecilia Domínguez, cuyas perras, Alma y Hannah, presentaron síntomas graves como convulsiones, vómitos y temblores tras ingerir una sustancia desconocida en la calle. Afortunadamente, ambas lograron sobrevivir gracias a la atención veterinaria inmediata.

En qué calles sucedieron los envenenamientos

Se cree que el veneno que pudieron ingerir los perros fue veneno para ratas. Las calles donde se reportaron casos fueron:

Av. Federico Lacroze y Av. Libertador

Ortega y Gasset y Migueletes

Ortega y Gasset y Soldado de Independencia

Rep. de Eslovenia y Arce (Zona colegio Armenio)

Rep. de Eslovenia y Soldado de Independencia

Av. Dorrego (zona plaza con calle Clay)

Puede haber más sin reportar.

Investigación en marcha: qué es lo que está pasando

La investigación quedó en manos del fiscal Matías Hugo De Santis, aunque hasta el momento los equipos de inspección que recorrieron la zona no encontraron elementos sospechosos en la vía pública.

La situación generó un fuerte reclamo de vecinos y proteccionistas, que exigen a las autoridades mayor presencia preventiva y medidas concretas para evitar nuevos casos. Entre las propuestas, se mencionan más controles en plazas y calles, la instalación de cámaras de seguridad y campañas de concientización.