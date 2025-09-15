Vía BA Ciudad / Teatro

Charlie y la Fábrica de Chocolate llega a Buenos Aires y busca a sus protagonistas: cómo participar del casting

El musical Charlie y la Fábrica de Chocolate desembarca en el Teatro Gran Rex con estreno en 2026 y busca a niños interesados en actuar.

15 de septiembre de 2025

Después del éxito de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, los productores de estas superproducciones presentan en Buenos Aires una nueva apuesta internacional: Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, que estrenará en invierno de 2026 en el Teatro Gran Rex.

Audiciones para niños y niñas de 9 a 12 años

La producción lanzó una convocatoria abierta para encontrar a los intérpretes que darán vida a los personajes infantiles de la historia.

  • Quiénes pueden postularse: niños y niñas de 9 a 12 años (o que aparenten esa edad).
  • Requisitos: habilidades en canto y actuación, y facilidad para la danza. Algunos roles necesitarán formación en danza clásica o estilos modernos como Jazz, Pop o Urbano.

Se trata de una oportunidad única para jóvenes talentos que sueñan con subir a un escenario de gran escala y ser parte de una producción que combina música, actuaciones en vivo, coreografías y una puesta en escena de impacto internacional.

Freddie Highmore fue el actor que dio vida a Charlie en la famosa película de 2005.
Fechas clave de la convocatoria

  • Cierre de inscripción: 28 de septiembre de 2025.
  • Audiciones presenciales: semana del 13 de octubre de 2025 en Buenos Aires.
  • Ensayos: abril y mayo de 2026.
  • Funciones: invierno de 2026 en el Teatro Gran Rex.

La inscripción es exclusivamente online a través de un formulario disponible en el sitio oficial de la producción.

Un fenómeno global que desembarca en Buenos Aires

Basado en la clásica novela de Roald Dahl y en la película protagonizada por Johnny Depp, el musical debutó en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, y pasó por Broadway y una exitosa gira por Estados Unidos.La versión argentina promete ser el gran evento teatral familiar de 2026, recreando la mágica aventura de Charlie Bucket y los cinco ganadores de los billetes dorados en el fabuloso mundo de Willy Wonka.

Palabras de los productores

“Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Elegimos títulos que disfrutamos junto a nuestras familias y queremos que cada artista viva el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”, afirmaron los productores.

Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), esta superproducción promete una puesta en escena deslumbrante que transformará el Gran Rex en la fábrica de chocolate más famosa del mundo.

