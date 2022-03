La última noche de febrero trajo consigo una denuncia por abuso sexual realizada por una joven de 19 años contra un supermercadista chino.

El hecho fue expuesto por la víctima contra “Leo”, persona de origen oriental de 35 años por lo sucedido en el comercio ubicado en 11 de abril 160.

Publicación en Instagram

“La semana pasada el dueño (según me dijo le dicen Leo) de este negocio me dijo si podía empezar el día 28/02 a las 9:00 a trabajar como repositora en su negocio ubicado en 11 de Abril 160 en la ciudad de Bahía Blanca. El día lunes fui y me dijo que vuelva de 14 a 17, que en ese horario no había gente y me podía explicar mejorar mis tareas (en esas horas el negocio se encontraba cerrado al público). Cuando llegué me dijo que guarde mis cosas en un placard atrás de la caja, luego empezó a cerrar todo, entre esas cosas la puerta, escondiendo la llave”, relató la protagonista en sus redes sociales.

“Él me daba carritos con mercadería y yo los iba acomodando en las estanterías del negocio, cada vez que él pasaba por atrás mío me tocaba. Me pidió que corte fiambre, ahí fue cuando empeoró todo, me agarraba y me tocaba mucho más. Yo me corría y él volvía a tocarme. Tenía mucho miedo de que me haga algo peor si le decía algo, ya que como dije antes, la puerta estaba cerrada y él tenía la llave guardada, así que decidí esperar que termine mi horario para retirarme y ahí hacer la denuncia correspondiente”, concluyó en un posteo de Instagram.

Tras la publicación otras mujeres manifestaron haber padecido situaciones similares y esta mañana el fiscal Diego Torres contó que “se verificaron las cámaras de seguridad del local” y que “el imputado ha tomado conocimiento de la denuncia y en ese contexto, el DVR, que es el sistema de almacenamiento, estaba arrancado”, aunque se lograron secuestrar teléfonos celulares.

El representante del Ministerio Público contó a LU2 que se recibió otra denuncia y que se dirigiría a la misma persona de origen chino.

“Nos entrevistamos con la joven y con la mamá, es una chica con una excelente contención familiar, y nos manifestaron que a partir de las redes sociales se habían enterado de que habría otras víctimas. Incluso, en el día de hoy se recibió una nueva denuncia”, concluyó.