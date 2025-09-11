Tras un proyecto de hace 27 años, la firma YPF Martinatto se suma al mercado del Gas Natural Comprimido, incorporando el servicio al expendio de combustibles, lubricantes, agro y demás accesorios.

YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito

La estación de servicio ubicada en Pagani y José A. Vocos comenzó con la venta de GNC para la ciudad y la región y sobre este momento Rosita Martinatto, hija y socia, comentaba a Canal 3 Arroyito, "desde hace ya 27 años, que bueno, dada las circunstancias en aquel momento no se pudo hacer visible, lo teníamos como una gran materia pendiente y bueno, en estos tres últimos años, dados a los avances y a la planificación por parte del gobierno de la provincia, pudimos volver a reflotar esta obra“.

“Quiero agradecer en esta oportunidad la gestión por parte del intendente y de todo su equipo, a la comunidad pedirle disculpas por las molestias que en algún momento pudimos ocasionar con el tema de las obras, a todas las empresas que colaboraron en hacer esto una realidad y por supuesto, a todo mi equipo en particular por su apoyo, por su dedicación. Agradecer a lo que fueron mis padres a seguir sus lineamientos y a toda mi familia que nos aunamos para hacer esto nuevamente realidad“.

“El parque automotor en Arroyito ha crecido y bueno, las posibilidades de una expansión, digamos, en distintos tipos de fuentes de energía, hoy por hoy el Gobierno Nacional está haciendo una gran apuesta, no solamente a los vehículos livianos, sino también a los vehículos pesados”.

“Siempre hemos tenido el gran apoyo de esta comunidad y bueno, queremos seguir respondiéndoles de manera eficiente, con servicios y estando siempre a su disposición. Felices, orgullosos, con grandes expectativas y bueno, a seguir trabajando”.