Vía Arroyito

YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito

La tradicional firma de nuestra ciudad es referente en combustibles en la región.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

11 de septiembre de 2025,

YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito
YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito

Tras un proyecto de hace 27 años, la firma YPF Martinatto se suma al mercado del Gas Natural Comprimido, incorporando el servicio al expendio de combustibles, lubricantes, agro y demás accesorios.

YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito
YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito

La estación de servicio ubicada en Pagani y José A. Vocos comenzó con la venta de GNC para la ciudad y la región y sobre este momento Rosita Martinatto, hija y socia, comentaba a Canal 3 Arroyito, "desde hace ya 27 años, que bueno, dada las circunstancias en aquel momento no se pudo hacer visible, lo teníamos como una gran materia pendiente y bueno, en estos tres últimos años, dados a los avances y a la planificación por parte del gobierno de la provincia, pudimos volver a reflotar esta obra“.

Quiero agradecer en esta oportunidad la gestión por parte del intendente y de todo su equipo, a la comunidad pedirle disculpas por las molestias que en algún momento pudimos ocasionar con el tema de las obras, a todas las empresas que colaboraron en hacer esto una realidad y por supuesto, a todo mi equipo en particular por su apoyo, por su dedicación. Agradecer a lo que fueron mis padres a seguir sus lineamientos y a toda mi familia que nos aunamos para hacer esto nuevamente realidad“.

YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito
YPF Martinatto comienza con su nuevo servicio de GNC en Arroyito

El parque automotor en Arroyito ha crecido y bueno, las posibilidades de una expansión, digamos, en distintos tipos de fuentes de energía, hoy por hoy el Gobierno Nacional está haciendo una gran apuesta, no solamente a los vehículos livianos, sino también a los vehículos pesados”.

Siempre hemos tenido el gran apoyo de esta comunidad y bueno, queremos seguir respondiéndoles de manera eficiente, con servicios y estando siempre a su disposición. Felices, orgullosos, con grandes expectativas y bueno, a seguir trabajando”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS