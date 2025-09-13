Victoria Barra, Solange Bustos y Camila Bertossi jugarán el Provincial U 17 para San Francisco

En el estadio de 9 de Julio de Morteros, este domingo se jugará la primera instancia de Campeonato Provincial de Selecciones. La U17 en las dos ramas será la primera con acción. San Francisco defiende el título.

En el equipo que representa a la Asociación de la ciudad del Este Cordobés son 3 las jugadoras de nuestra ciudad; que si bien juegan el Sportivo 24 (participa de la Noroeste) el pase pertenece al Deportivo y Cultural que está nucleado en la de San Francisco.

Victoria Barra, Solange Bustos y Camila Bertossi Jugarán el Provincial U 17 de Básquet para San Francisco

Victoria Barra comentaba al respecto “con un poco de nervios, pero con muchas ganas de jugar y poder avanzar en el torneo” mientras que Solange Bustos mencionó “yo ya había tenido la posibilidad de jugar en la selección sub 17, este es un plantel nuevo y esperamos poder cumplir los objetivos” por su parte Camila Bertossi dijo “con ganas de que nos vaya bien y poder demostrar por qué nos citaron para esta competencia”.

El domingo San Francisco se presentará en Morteros para iniciar la infancia en la que los primeros de cada Fase Regional de cada rama clasificarán al Final Four de la categoría, a jugarse en sede adjudicada por Licitación o en su defecto en Ciudad de Córdoba organizado por F.B.P.C.

La actividad inicia a las 10 de la mañana con el juego entre Morteros con San Francisco, luego a las 15 horas las chicas salen de nuevo a la cancha para enfrentar a la Noroeste.