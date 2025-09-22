Víctor y Matías Mondino ganaron la clase A1 en el Rally de Río Primero

Durante el fin de semana en la localidad de Río Primero, se llevó a cabo la séptima fecha del Rally Regional Cordobés, donde varios representantes de Arroyito tuvieron una gran participación.

En la General los ganadores fueron Felipe Schroeder, junto a Rubén García, ganadores de la Clase N/4 Max.

Mariángeles Arneudo, intendente de Río Primero; Eliana Farías, directora de Juventud y Deportes; y Hernán Vélez, de ACPUR, organizador del Rally Regional Cordobés; esta tarde en la largada de la 7ma fecha del año.

De Arroyito, Víctor y Matías Mondino padre e hijo, con un VW Gol se llevaron la clase A1 con un tiempo de 44:34.25. También de nuestra ciudad Emiliano y Lautaro Kap, padre e hijo, hicieron podio y se ubicaron 2° en la N1 con un Gol Trend y un tiempo de 41:26.06.

Emiliano y Lautaro Kap Rally Regional Río Primero

En la N7 hicieron podio también en la 2° posición Jorge y Emanuel Chiavarini, Padre e hijo, con Fiat Palio y un tiempo de 47:33.89. En la clase RC6 lograron el 1° puesto de La Tordilla Paulo Signorile y Gabriel Cerutti.

La prueba fue organizada por la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally (ACPUR) y fiscalizada por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Córdoba (FRADC).

Fotos: gentileza El Diario del Pueblo.