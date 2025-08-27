Valentín Mancini fue Titular en San Martín de Mendoza ante Huracán Las Heras por la Revalida

Mancini fue de lo mejor en el equipo local pero no alcanzó para lograr un triunfo que le permitiera despegarse en lo más alto de la clasificación en la Zona A del reducido. Ambos equipos mendocinos no se sacaron ventajas en La Guarida.

En la última del partido, Cristian Aracena le atajó un penal a Nicolás Heiz, evitando la derrota del Globo y negándole el triunfo al León del Este mendocino.

Valentín Mancini fue Titular en San Martín de Mendoza

San Martín recibió este domingo por la tarde a Huracán con el objetivo de sumar de a tres para escaparse en la cima de las posiciones de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A. Mientras tanto, la misión del Globo era conseguir algún resultado que le permita seguir en zona de clasificación a la próxima instancia.

Fue 0 a 0. No hubo goles y terminó festejando el visitante por varias cuestiones. Primero, porque jugaba en casa del líder y segundo, porque el Chacarero tuvo un penal en el minuto 97 y estuvo a nada de quedarse con la victoria. Pero Nicolás Heiz falló y por eso el Globo se trajo un punto que vale oro, pensando en que sigue en zona de clasificación.

El equipo de Valentín con el punto sigue como líder e invicto en la Reválida, con 12 unidades en 6 encuentros disputados y a falta de 3 juegos para el final de la etapa. En la próxima jornada, la séptima, el León visita a Juventud Unida de San Luis.