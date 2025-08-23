Durante la tarde del sábado 23, se produjo un accidente vial con el saldo de una víctima fatal, en la intersección de las 10 y 17 en el ingreso a la localidad de La Puerta.

El siniestro ocurrió entre un camión Scania con acoplado que era conducido por un hombre de 64 años y una motocicleta 150 c.c. en la que circulaban una mujer de 46 acompañada de una niña de 6 años.

Una mujer falleció y una nena en grave estado tras un accidente vial en La Puerta

Como consecuencia del impacto, la motociclista falleció en el lugar y la menor fue derivada al hospital de Villa Santa Rosa con lesiones de carácter reservado. Posteriormente fue derivada al Hospital de Niños de Córdoba. Ambas serían oriundas de la localidad de Las Saladas.

Por otra parte, el camionero resultó ileso y es de la ciudad de Córdoba, según informaron fuentes policiales.