Una mujer conducía una motocicleta en Arroyito, no se detuvo ante un control policial y fue detenida

El informe policial del fin de semana emitido por la Dependencia de Arroyito muestra varios hechos delicitivos:

Durante el viernes 12, en horas de la tarde personal policial procede al control de una mujer quien conducía una motocicleta sin medidas de seguridad. Hace caso omiso logrando detener la marcha, tratándose de una joven de 19 años oriunda de la localidad de Sacanta , quien circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc que al consultar el sistema, arroja Pedido de secuestro . Se procede a la aprehensión de la mujer y al secuestro del rodado.

El día domingo 14, en horas de la tarde se toma conocimiento de un accidente de tránsito en Av. Carlos Pontín esquina Antonio Ballatore entre una camioneta Toyota Hilux SW4, la que era conducida por un hombre de 44 años y una motocicleta Honda Wave 110cc , en la que iban dos mujeres de 18 y 19 años quienes fueron trasladadas al hospital municipal presentando lesiones leves.

El mismo día en horas de la noche se toma conocimiento de un accidente de tránsito , sobre calle Amos Quijada esquina Bernardo Erb, entrevistando en el lugar a una señora de 67 años quien circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Gol Trend , manifestando que fue colisionada una motocicleta tipo 110 cc, con dos ocupantes , quienes se retiraron del lugar sin querer aportar sus datos a la conductora.

Durante el lunes 15 a la madrugada se logra detener la marcha de un automóvil Peugeot 5008, el cual se encontraba circulando en la vía pública haciendo maniobras peligrosas, conducido por un hombre de 24 años, se realiza control de alcoholemia arrojando resultado positivo, se procede al secuestro del vehículo.

En todos los hechos se procedió a la intervención de la Fiscalía de Arroyito.