Una gran performance tuvo Elizabeth Noriega en el Mundial Singapur 2025

La nadadora paralímpica de Arroyito Elizabeth Noriega, cerró su participación en el Mundial Singapur 2025, con muy buenas performances en las diferentes especialidades que disputó.

Eli comenzó en la noche del sábado, el día domingo allá, con la prueba 50 libre (S5), donde en el Heat 1 Women’s 50m Freestyle S5 se ubicó en la 7° ubicación con un tiempo de 43.13 para pasar a la final. En esta prueba también se ubicó 7° con un tiempo de 43.23.

Elizabeth Noriega Panatación Argentina Singapur 2025

Luego disputó los 50 espalda (S5)donde se ubicó 8° en el Heat con un tiempo de 51.66, lo que le dio el paso a la final donde se ubicó 8° con 52.11.

En la anteúltima jornada, Eli disputó los 100 m libres, donde en el heat 1 obtuvo el 4° puesto, le permitió estar en la final donde se ubicó 6° con un tiempo de 43.83.

Finalmente en el último día de competencia Eli se midió en 200 metros libres y en la final se ubicó en la 5° obteniendo un gran logro personal y en equipo. De esta manera la atleta de nuestra ciudad ubica a nuestro deporte en la cima de los deportes adaptados.