Una familia tipo en Arroyito necesitó para la Canasta Básica Alimentaria un total de $440.092

El porcentual respecto al mes anterior bajó un 4,8%.

Hugo Schiavoni

22 de septiembre de 2025,

Todos los meses la Fundación COLSECOR presenta el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Córdoba y diferentes localidades entre las cuales está Arroyito.

La Canasta Básica medida por la Fundación COLSECOR también es comparada con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que permite realizar un seguimiento de la cantidad de días de alimentación básica de una familia cubierta por el salario.

En Arroyito, en agosto un adulto necesitó para no caer bajo la línea de la indigencia $ 142.425, un 4,8% menos que el mes anterior. En julio necesito $ 149,599.

Para una familia tipo: dos adultos mayores y dos niños necesitaron para la CBA en nuestra ciudad $440.092.

