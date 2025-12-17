Un hombre con heridas de gravedad tras un accidente en motocicleta en Toro Pujio

En horas de la noche del domingo, los efectivos de la Dependencia Policial de La Tordilla, toman conocimiento sobre un accidente de tránsito, en camino rural de Toro Pujio.

Se trasladan al lugar, a unos 10 km. donde constatan que se trata de una motocicleta Honda Tornado 250cc, conducido por un hombre de 43 años, domiciliado en La Tordilla.

El informe policial informa que por causas a establecer pierde el control del rodado colisionando con el alambre perimetral de un campo.

Presente el servicio de emergencia trasladando al conductor al Dispensario de la Localidad de La Tordilla, presentando lesiones graves. Se inician las actuaciones con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción Arroyito.