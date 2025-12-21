Tremendo triunfo: Hindú Club Femenino es finalista del Final Four y se medirá con Ferro

En un partido para el infarto, Hindú Club puso la garra que lo caracteriza y dio un paso muy importante para el básquet cordobés y para su historia, disputará la Final de la Liga Nacional Femenina.

En la primera jornada del Final Four, en la catedral del básquet, se disputaron los juegos entre el local Hindú que le ganó a Obras en un juego que tuvo de todo y además Ferro que dio cuenta sin atenuantes frente a Instituto.

La pibas del H le ganaron a Obras 59 a 56 y sacaron pasaje a la final, con un trabajo tremendo de Melina Niz que aportó 21 puntos, 2 asistencias y 1 rebote y Paola Alegre con 15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Por el lado de Obras, Agostina Burani anotó 17 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia.

Luego, el actual campeón Ferro le ganó sin atenuantes por 69 a 49 a Instituto y es el otro finalista, con el aporte de Florencia Fernández con 12 puntos, 13 rebotes y 1 asistencia. Por el lado de la gloria se destacó Julieta Sienra con 12 puntos y Diana Armas con 8 puntos.

En el cierre del domingo, jugarán en primer término Obras e Instituto por el 3° puesto y luego Hindú se medirá en la final ante Ferro en busca de escribir otra página inolvidable en la rica historia del H cordobés. Todo el básquet lo podés ver por Basquetpass.