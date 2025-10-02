Vía Arroyito

Tránsito: buscan a un automóvil que generó un accidente con una motocicleta

El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital de Arroyito.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

2 de octubre de 2025

En la jornada del sábado 27 pasadas las 21:30 hs., efectivos de la Dependencia Policial de Tránsito tomaron conocimiento de un accidente de tránsito sobre Ruta Nacional N° 19, Km 241.

En el siniestro, un joven de 22 años circulaba a bordo de su motocicleta Honda, modelo XR con sentido O-E y por causas a establecer es que un automóvil lo habría rozado en su costado izquierdo haciéndole perder la estabilidad y cayendo a la carpeta asfáltica.

Se traslada al conductor del rodado menor hacia el hospital municipal de la ciudad de Arroyito. Se inician actuaciones sumariales con conocimiento de Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Arroyito. Trabaja personal de la Brigada de Investigaciones para poder determinar el otro vehículo involucrado.

