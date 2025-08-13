Tragedia en El Tío: Roberto Britos “tenía el carnet vigente para conducir, no fue informado de la inhabilitación”

En diálogo con Canal 12, el abogado Roberto Britos defensor de Franco Sosa conductor del Vw Bora involucrado en la tragedia de El Tío, dio algunos detalles de la causa y de la situación de su representado.

Britos comentó "la situación procesal del señor Sosa se encuentra a disposición de la justicia. Hemos acudido a cada uno de los requerimientos de la fiscalía. Incluso todavía hemos solicitado la indagatoria para saber cuáles son los hechos que se le endilgan. Hemos tratado de acompañar y aportar ciertas cuestiones y medios de prueba para ayudar a la fiscalía a crear esa hipótesis y saber la verdad sobre lo que ha sucedido esa noche".

“Yo voy a ser muy respetuoso y no voy a dar conclusiones respecto a la mecánica del hecho, esto está dentro del secreto sumario y hemos aportado videos, hemos aportado testimonios. El señor Sosa tenía carné vigente para conducir. Él me afirmó que jamás fue informado de la sentencia de inhabilitación, que es una cuestión que nosotros estamos tratando de dilucidar”.

Agregó "Nuestra idea es que se acredite la hipótesis con un grado de probabilidad de cómo realmente suceden los hechos. Porque hay cuestiones externas que también han ayudado a que la tragedia se produzca de la forma que se produjo. Todo esto está en secreto, sumario".

"Dosaje de alcohol ni de ninguna otra sustancia no tenía el señor Sosa. La imputación la sé a través de los medios, porque no nos han citado, homicidio culposo agravado y lesiones graves. Estamos haciendo un pedido prontamente está congojado, es una persona joven, que tiene todo el arraigo en la localidad por más de 20 años".

El conductor que causó el choque estaba inhabilitado para conducir al momento del choque.

“Está detenido en el establecimiento carcelario de la ciudad de San Francisco, estamos juntando material probatorio, y una vez que sepamos todos los hechos que se nos indiquen y los medios de confirmación, vamos a diseñar la estrategia defensiva".

Sobre posibles filmaciones comentó “son cámaras donde determinan el avance de uno de los vehículos embistentes y de las condiciones de seguridad que tenía el vehículo y sobre todo la visibilidad del vehículo. Entonces, son pruebas que estamos aportando”.