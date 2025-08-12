Tragedia El Tío: familiares de Ricardo Oliva marcharon pidiendo justicia en Arroyito

En la plaza 25 de Mayo de Arroyito los familiares de Ricardo Oliva, el papá que falleció junto a sus tres hijos en el accidente en ruta 19 en la localidad de El Tío, marcharon pidiendo justicia tras la tragedia.

Canal 3 Arroyito mantuvo un diálogo con los familiares, y Verónica Arrieta comentó ", decidimos hacer esta marcha pidiendo justicia, bueno, por mi hermano, mis sobrinos y también por mi cuñada, para que no quede impune el caso, para que no salga y pague lo que tenga que pagar, porque él arruinó mi familia completa, él nos arruinó a todos, estaba inhabilitado para manejar“:

“No mató una persona, mató tres, cuatro, tres niños inocentes, que tenían toda una vida por delante. Ellos eran muy unidos, o sea, mi hermano, mis sobrinos, la mujer, donde iban, iban siempre juntos".

"No la hemos podido verla a ella , todavía no hemos tenido comunicación, porque ella está, hasta que los psicólogos no le den la orden. Las chicas ya han atestiguado".

El hermano de Ricardo, Andrés Oliva dijo "eran muy unidos ellos, y más que todo, mi hermano por su hijo, siempre daba hasta lo último que tenía por ellos. Estamos pidiendo justicia para que realmente la justicia pueda hacer justicia, estamos agradecidos de la gente que nos está acompañando".

Martina Oliva, mamá de las niñas que iban en el vehículo, agregó “más que todo contra el hospital, porque mi hija le decía que ella no podía respirar bien, y así mismo le hicieron placa, le hicieron todo, y que estaba lo más bien la nena, y ayer cuando van a Córdoba, la revisa un médico de Córdoba, y tiene dos costillas fracturadas".

“También, si hubieran visto bien los médicos de acá, le hubieran cosido el tajo que ella tiene en la cabeza, es un tajo bastante importante, cuando nunca se lo vieron, le dieron el alta así nomás. Y el tema de la clavícula también se pudo haber solucionado".

Fotos: El Arroyitense