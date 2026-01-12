Vía Arroyito

Stjarnan le ganó al Grindavik y pasó a las semifinales de la Copa de Islandia

Pablo Bertone tuvo un buen juego en la victoria de su equipo por 100 a 77.

12 de enero de 2026,

Durante la jornada del domingo, el equipo donde juega el nativo de Arroyito, Pablo Bertone, dio un paso muy importante en la Copa de Islandia y se metió entre los mejores 4, las semifinales.

Lo hizo con autoridad, se impuso por 100 a 77 al Grindavik y ahora se medirá con el ganador del Valur, ex equipo de Bertone y el Keflavik. Por la otra llave, Tindastoll se impuso a Snaefell por 115 a 98.

Pablo aportó 10 puntos y 5 rebotes para su planilla personal en sus minutos de cancha. Luka Gasic del equipo de Bertone, fue el goleador del partido con 23 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.

