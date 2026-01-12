Stjarnan le ganó al Grindavik y pasó a las semifinales de la Copa de Islandia

Durante la jornada del domingo, el equipo donde juega el nativo de Arroyito, Pablo Bertone, dio un paso muy importante en la Copa de Islandia y se metió entre los mejores 4, las semifinales.

Pablo Bertone Stjarnan Islandia

Lo hizo con autoridad, se impuso por 100 a 77 al Grindavik y ahora se medirá con el ganador del Valur, ex equipo de Bertone y el Keflavik. Por la otra llave, Tindastoll se impuso a Snaefell por 115 a 98.

Pablo aportó 10 puntos y 5 rebotes para su planilla personal en sus minutos de cancha. Luka Gasic del equipo de Bertone, fue el goleador del partido con 23 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.