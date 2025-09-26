STIA Arroyito realizó las elecciones de delegados en las empresas Dulcor y Danisco IFF

Días atrás, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Arroyito llevó a cabo el acto eleccionario para definir los delegados en dos empresas de nuestra ciudad: Dulcor y Danisco IFF.

STIA Arroyito realizó la elecciones de delegados en las empresas Dulcor y Danisco IFF

En primer lugar en la planta de la empresa IFF del Grupo Danisco, se presentó una única lista, denominada “Lista 22”, conformada por Franco Martino y Walter Brathner, quienes obtuvieron 18 votos a favor de un total de 19 empadronados.

STIA Arroyito realizó la elecciones de delegados en las empresas Dulcor y Danisco IFF

De esta manera, Martino y Brathner asumirán sus funciones como delegados por un período de 2 años, comprendidos entre el 24 de septiembre de 2025 y el 24 de septiembre de 2027.

STIA Arroyito realizó la elecciones de delegados en las empresas Dulcor y Danisco IFF

Por otro lado, en la empresa Dulcor, se presentó y oficializó la Lista “88”, conformada por Mario Sosa, Noelia Torres, Emanuel Molina y Cristian Ferreyra. De un total de 203 empadronados, emitieron su voto 124 trabajadores, resultando 114 votos a favor y 10 en blanco.

STIA Arroyito realizó la elecciones de delegados en las empresas Dulcor y Danisco IFF

Los trabajadores electos asumirán funciones como delegados por un período de 2 años, comprendidos entre el 23 de septiembre de 2025 y el 23 de septiembre de 2027.