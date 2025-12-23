Sportivo Belgrano jugará con Rosario Central por Copa Argentina en 2026

Se sorteó la Copa Argentina 2026 y el club de San Francisco tendrá como primer contrincante a Rosario Central, equipo de la Liga Profesional y último campeón anual. El equipo de Barrio Alberione volverá al certamen. Vale recordar que los rosarinos supieron ganarla en 2018 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Angel Di Maria en el partido ante Sarmiento. (Prensa Rosario Central).

Además, Sportivo Belgrano tendrá la posibilidad de jugar contra un campeón del mundo como lo es Ángel Di María, actualmente jugando en Central. Será la primera vez que se enfrenten de manera oficial.

Ángel Di María. Partido de fútbol Instituto vs. Rosario Central en Alta Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Si bien aún se desconoce la fecha y el lugar en donde se jugará dicho encuentro, se estima que sea entre finales de enero o a principios del mes de febrero, ya que los rosarinos también disputarán la Copa Libertadores.

Cabe destacar que Sportivo ya ha enfrentado a equipos de la máxima categoría y equipos grandes como River Plate, Racing, Independiente, Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors.

Sportivo vuelve a enfrentar a un equipo de Primera División en la Copa Argentina. Los dirigidos por Sergio Maza jugaron febrero de este año ante Independiente y, pese a dejar una imagen muy positiva, cayó por 2 a 0 gracias a las conquistas de Diego Tarzia y Federico Mancuello. Será un nuevo desafío para el club que supo jugar en la segunda división del fútbol argentino.