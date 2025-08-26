Sportivo Belgrano ganó con polémica y está segundo en el Nonagonal B del Federal A

Sobre la hora, Sportivo Belgrano venció a Juventud Antoniana y sigue prendido en el reducido. Con un gol en tiempo de descuento, la Verde derrotó 3 a 2 al Santo y se mantiene como escolta en su zona del Nonagonal B del Torneo Federal A. Sigue peleando arriba en el nonagonal y el próximo domingo visitará a 9 de Julio de Rafaela.

Sportivo Belgrano San Francisco

El equipo de Barrio Alberione tuvo un buen partido en líneas generales en un partido muy peleado en el que se fue al descanso en el primer tiempo perdiendo por 1 a 0 y que remontó en la segunda parte con un gol agónico en tiempo de descuento con un penal convertido por Enzo Avaro. El cuadro que conduce Sergio Maza ratificó su buen momento, sobre todo de local, donde lleva siete victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Sportivo Belgrano venció 3-2 a Juventud Antoniana por la fecha seis de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. (Prensa Sportivo Belgrano)

Enzo Avaro en dos oportunidades, los dos de penal; y Camilo Alessandria fueron los autores de los tres goles del local. Mientras que Maximiliano Vargas y Juan Cruz Franzoni anotaron los tantos de la visita.

Atlético de Rafaela sigue como líder ya que venció a Independientede Chivilcoy de local por 1 a 0 con gol de Albertengo. San Martín en Formosa derrotó a 9 de Julio de Rafaela por 2 a 0.