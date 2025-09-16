Sportivo Belgrano enfrentará a Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces por los cuartos de final del Federal A

La “verde” no la pasó bien en su visita a Gimnasia y tuvo una caída estrepitosa pensando en lo que viene. De todas maneras, se quedó con el primer lugar de su grupo y tendrá ventaja deportiva y definirá de local hasta una posible final por el ascenso. Los de San Francisco jugarán en Cuartos de Final ante Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén.

El equipo de San Francisco cerraba su participación en la segunda instancia de la tercera división del fútbol nacional y en seis minutos ya perdían 2 a 0. Es que tras una jugada de córner Sosa puso el 1 a 0 y tres minutos después Salvaggio de penal concretó el segundo. En el complemento a los 25 minutos y a través de una contra Gómez sentenció el partido para el local que puso el 3 a 0.

Ahora los dirigidos por Sergio Maza no sólo tendrá la posibilidad de definir de local sino que también tendrá ventaja deportiva. Esto quiere decir que ante igualdad de puntos y goles en la serie pasará de ronda por haber finalizado mejor en esta la etapa campeonato.

Sportivo deberá recorrer 1366 kilómetros para llegar a la ciudad que está en el norte de la provincia de Neuquén y que dista de su capital provincial por 206 kilómetros.

Además, jugarán por los playoffs Ciudad Bolívar y San Martín de Formosa, Atlético Rafaela con Olimpo de Bahía Blanca, mientras que Argentino de Monte Maíz vs Gimnasia de Chivilvoy.