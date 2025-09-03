Sportivo Belgrano empató en Rafaela con 9 de Julio y es líder en el Federal A

El equipo de San Francisco empató sin goles frente a 9 de Julio de Rafaela y sumó un punto valioso pensando en la clasificación a la próxima instancia del Torneo Federal A. No tuvo el mejor de los partidos, pero supo aguantar el resultado y defender el cero en su arco para sumar un punto para quedar como puntero del Nonagonal B junto a Atlético.

Tuvo una en contra que pegó en el travesaño por un centro mal tirado que casi se le mete a Martina. Después fue un partido chato sin muchas ocasiones. En el complemento se abrió el juego y fue más dinámico. Ambos tuvieron sus chances de abrir el marcador, pero fallaron en la definición. La “verde” aguantó y se hizo fuerte desde su defensa para ver si tenía alguna contra para llevarse los tres puntos.

La séptima fecha dejó el triunfo de Antoniana por 2-0 sobre Atlético Rafaela con goles de Franzoni y Sanabria, Sarmiento de La Banda; próximo rival de Sportivo ganó 1 a 0 por el tanto de Herrera ante San Martín de Formosa Rodríguez y Sosa marcaron en la victoria de Independiente en Chivilcoy por 2 a 0 sobre Douglas Haig.

De esta manera la clasificación tiene en los más alto a la Crema y La Verde con 13 unidades, los siguen Gimnasia de Chivilcoy y San Martín de Formosa con 11 puntos, Sarmiento (LB) 10, Juventud Antoniana 7, 9 de Julio 7, Independiente (CH) 5 y Douglas Haig 0.

En la siguiente jornada juegan Sportivo Belgrano y Sarmiento ,San Martín con Gimnasia, Douglas Haig recibe a Juventud Antoniana y el clásico entre Atlético Rafaela vs 9 de Julio.