Sportivo Belgrano empató con Gimnasia de Chivilcoy sin goles el fin de semana

La verde hizo el gasto, sobre todo en el primer tiempo, pero no pudo quebrar la resistencia de Gimnasia que logró hacer lo que vino a buscar, mantener el arco en cero. El equipo de San Francisco no encontró los caminos y solo le alcanzó para empatar. Ahora quedó como el escolta de Douglas Haig en la Zona 3 del Torneo Federal A.

Con el 0 a 0 en Barrio Alberione y a falta de cuatro fechas para que termine la Fase Regular, Sportivo quedó muy cerca de clasificarse con anticipación al nonagonal. Douglas Haig es el nuevo líder ya que le ganó como local a Gimnasia de Concepción del Uruguay con un gol de penal de Gutiérrez a 1 a 0.

Sportivo Belgrano San Francisco

Independiente de Chivilcoy le ganó en su estadio a 9 de Julio de Rafaela por 2 a 0 con tantos de Schlotauer de penal y Fernández. Ben Hur se metió entre los cinco primeros al ganarle en Rafaela a Defensores de Belgrano 2 a 0 y de esta manera quedar dentro de la zona de los equipos que se meten al nonagonal. Caballero y Bessone los goles.

Por último, Sportivo Las Parejas salió del fondo de la tabla al ganarle a El Linqueño debido a las conquistas de Piccini y González en dos acciones por 3-0.

La clasificación quedó entonces con Douglas Haig sumando 26 puntos, Sportivo Belgrano 25, Gimnasia (CH) 23, Independiente (CH) 20, Ben Hur 16, Defensores de Belgrano 16, Gimnasia (CdU) 16, Sportivo Las Parejas 15, 9 de Julio 15, El Linqueño 13.

La próxima jornada contempla los siguientes partidos. El Linqueño vs Sportivo Belgrano, Gimnasia (CdU) vs Ben Hur, 9 de Julio vs Gimnasia (CH), Independiente (CH) vs Douglas Haig, Defensores de Belgrano vs Sportivo Las Parejas.