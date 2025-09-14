Sportivo 24 de Septiembre le ganó a Atlético y es líder en el Clausura de la ABNE

El rojo de La Villa viajó a Santa Rosa y en la casa del bicampeón se hizo fuerte le ganó en un partido muy duro, esos que predicen una final anticipada, el Sportivo 24 se impuso a Atlético por 72 a 67, y se ubicó como líder.

El progresivo fue el siguiente, el local se quedó con el primer cuarto 21 a 20 y luego fueron todos del Sportivo 19 a 17, 19 a 17 y 14 a 12.

Se destacó como el player del partido Ariel Juárez, el tirador del rojo, que aportó 24 puntos y 3 rebotes, seguido de Laureano Mavilla con 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Para el local el mejor jugador fue Matías Navarro con 22 puntos 3 asistencias.

El Sportivo 24 se subió a la cima de la tabla con 10 puntos y un partido menos, seguido de Atlético Santa Rosa con 9, Ateneo, Independiente y Rivadavia con 7 puntos, Centenario tiene 6 y cierra La Para con 5.

La fecha 7 lo tiene al Sportivo 24 recibiendo en el nido a Ateneo Juvenil Acción el viernes 19, y además Centenario recibe a Sportivo La Para, Independiente viaja a Río Primero para medirse con Rivadavia y queda libre Atlético.