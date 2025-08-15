Sportivo 24 de Septiembre debuta en el Torneo Clausura de la ABNE

El equipo de Primera de Básquet del Sportivo 24 de Septiembre, arranca con un nuevo sueño en este caso debuta en el Torneo Clausura de la Asociación Noreste de Básquet, cuando visite este viernes 15 desde las 22 hs. a Independiente de Balnearia.

Además del rojo viajando a Balnearia también tendrán juego Rivadavia recibiendo a Atlético Santa Rosa, Sportivo Belgrano visitando a Ateneo Acción Juvenil y estará libre Centenario La Puerta. El equipo del Barrio de La Villa que no solo compite en mayores, también lo hace en formativas.

Primera fecha

El segundo torneo del año nucleado por la Asociación Noreste arrancó el fin de semana pasado, los de Arroyito tuvieron fecha libre.

En la jornada inicial, Sportivo Belgrano de La Para perdió de local ante Rivadavia por 78-66, Ateneo Juvenil Acción se impuso a Independiente de Balnearia por 73 a 46 y el campeón Atlético Santa Rosa en su cancha le ganó al otro finalista del año pasado Centenario La Puerta por 89 a 34.

Básquet Deportivo y Cultural vs Sportivo 24 de Septiembre Arroyito

El fixture del Sportivo 24 de Septiembre

El 24 tuvo fecha libre en la primera, en la segunda jornada lo tiene jugando en Balnearia ante Independiente, luego debutará en la 3° de local el fin de semana del 22 de agosto ante Centenario de la Puerta, en la 4° viaja a La Para a medirse con Sportivo Belgrano, Rivadavia será el rival en la 5° fecha en nuestra ciudad, luego visita al Club Atlético Santa Rosa en la 6°, después en la 7° va ante el Ateneo como local.

Posteriormente en la 8° queda libre ya en el inicio de la segunda rueda, para la 9° recibe al rojo de Balnearia, visita a Centenario en la 10°, es local en la 11° del equipo de La Para, viaja a Río Primero para la 12°, es local del Atlético en la 13° y finaliza en la 14° de visitante con el Ateneo.

El objetivo es el de ser nuevamente protagonista en esta segunda parte del año, el 24 logró a largo de este tiempo un crecimiento de la actividad en la institución que se manifiesta en la formación de toda la estructura desde los más pequeños hasta los mayores y también con el trabajo en la rama femenina.