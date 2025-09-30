Sportivo Belgrano ganó y jugará con Atlético Rafaela las semifinales del Federal A

Sportivo Belgrano le ganó ajustadamente 1 a 0 a Deportivo Rincón y se clasificó a semifinales del Torneo Federal A por la ventaja deportiva. Lo sufrió, lo padeció por momentos, pero encontró la llave a través de un defensor.

Camilo Alessandria se transformó en héroe con un golazo y le dio el pase a las semifinales a los de Barrio Alberione. La primera semifinal se jugará, en principio domingo, en el “Monumental” de barrio Alberdi de la ciudad santafesina. Luego, siete días más tarde, se definirán en San Francisco en el “Juan Pablo Francia”.

En el complemento Rincón se retrasó aún más pero Sportivo no encontraba las formas, carecía de paciencia y los pases filtrados no llegaban a buen destino. Pero a los 33 Alessandria tomó un rebote y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo para poner la apertura del marcador y darle la ventaja a la verde. La otra semifinal la jugarán Ciudad Bolívar y Argentino de Monte Maíz.

Respecto al que se jueguen los partidos entre la verde y la crema con público visitante, el lunes a última hora quedó descartada esa posibilidad, las dirigencias de ambos clubes ya se habían puesto de acuerdo, los organismos de seguridad de ambas provincias habían dado el visto bueno. Pero el Consejo Federal no aceptó la propuesta ya que el reglamento de la categoría indica que está prohibido el público visitante.