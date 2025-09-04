Días atrás desde el Municipio de nuestra ciudad informaron sobre la situación de la obra de viviendas que se lleva adelante por parte del intendente Gustavo Benedetti.

Son 89 la viviendas que el Municipio de Arroyito actualmente tiene en ejecución

En la actualidad, son 89 viviendas en ejecución ubicadas en el sector sur de Arroyito, y 79 de ellas son del Plan Casa y 10 de las cuáles pertenecen Plan Casa Social.

Desde el ente público respecto a las viviendas comentaron “porque creemos que cada casa no es solo una obra: es un proyecto de vida, un sueño que empieza a cumplirse”.

El avance de las mismas es variado y no han informado fecha posible de la finalización de alguna de ellas y posterior entrega.