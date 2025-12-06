Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo tres allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe que culminaron con la detención de tres personas mayores de edad y el secuestro de estupefacientes.

El operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, se desarrolló en dos viviendas ubicadas en José Quintela al 1000 de barrio IPV (Arroyito) y el restante sobre Calle 19 de B° San Javier, en la ciudad de Frontera (Santa Fe).

Son 3 detenidos en Arroyito y Frontera por operativos de la FPA

En los registros de las viviendas, los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dos plantas de cannabis sativa, dinero y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

SOBRE LOS DETENIDOS

Procedieron a la detención de dos hombres (21 y 32 años) con antecedentes penales. Ambos utilizaban sus vivienda como puntos de ventas de estupefacientes.

Por su parte, la mujer aprehendida de 29 años, es oriunda de la provincia de Santa Fe (pareja de uno de los narcomenudista) y viajaba a la ciudad cordobesa para la venta de drogas.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco supervisó los operativos y dispuso el traslado de los detenidos y las evidencias secuestradas a sede judicial.