Sociedad Sportiva Devoto es el Campeón del Clausura en la Asociación San Francisco

El equipo de Devoto se consagró campeón del básquet de la Asociación de San Francisco al vencer a El Tala por 82 a 75, en el cierre de la temporada 2025.

El título tuvo nombres propios destacados. Agustín Lozano fue la principal figura con 19 puntos, Facundo Romero también aportó 19, mientras que Gustavo Calorio sumó 15 unidades claves.

Sociedad Sportiva Devoto Campeón Torneo Básquet San Francisco

El Tala también mostró momentos de alto nivel con Mateo Battistino anotó 19 puntos y Emanuel Primo acompañó con 15, siendo los más efectivos del conjunto visitante.

Sociedad Sportiva Devoto se queda con el título y pone punto final al básquet asociativo de San Francisco en este 2025.

COMO FUE LA SERIE FINAL

En el primer juego Sociedad Sportiva ganó a El Tala por 78 a 71 en su cancha. El equipo dirigido por Mariano Fassetta contó con una actuación descollante de Bruno Pérez, goleador absoluto del juego con 31 puntos, bien acompañado por Sauco (16) y Lozano (13), claves en el cierre. En El Tala, las principales vías de gol fueron Del Bue, autor de 22 puntos, y Mateo Battistino, que aportó 17.

Sociedad Sportiva Devoto Campeón Torneo Básquet San Francisco

El segundo match de la serie fue para los de San Francisco. El Tala cumplió con la obligación de ganar y estiró la serie final al imponerse por 78 a 69. En el local sobresalieron las tareas ofensivas de Battistino, autor de 24 puntos, y Del Bue, con 23, siendo piezas determinantes en los momentos de quiebre. En Sociedad Sportiva Devoto, lo mejor vino de la mano de Pérez (16 puntos) y Sauco (16).