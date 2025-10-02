Siguen los podios en el cierre de los Evita 2025, para Benicio Murúa

Luego de las dos excelentes performances que tuvo el nativo de Arroyito Benicio Murua en natación en los Juegos Evita 2025, en su participación en equipo también subió al podio.

Al joven le restaba presentarse en 100 metros libre de manera individual y logró ubicarse en la 10° posición en la final.

Pero además Murúa integró el equipo cordobés que se llevó medalla de bronce en relevo masculino mixto junto a Ana Oviedo, Luisina Barrionuevo, Manuel Ghione, y también medalla de bronce en relevo masculino libre junto a Francisco Juárez, Guillermo Morales, y Manuel Ghione.

Benicio Murua natación Córdoba Juegos Evita 2025

Cabe destacar que Benicio tuvo un debut con el 4° puesto en los 100 metros pecho y además el 7° puesto los 200 metros libres. Luego logró subirse al podio con un tremendo 2° puesto en 50 metros pecho.