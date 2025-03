Se realizó la Apertura de Sesiones Ordinarias del año 2025 en Arroyito

Durante la mañana del sábado 1 de marzo dio inicio formalmente al Ciclo 2025 de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Arroyito mediante el acto protocolar en el Auditorio Coral.

Luego del ingreso de los ediles y de la firma del acta se trató el orden del día, se tomó juramento el Concejal Juan José Sileone como vicepresidente 2° y posteriormente brindó su discurso la Viceintendente María José Esposito.

A continuación para dejar formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias brindó su mensaje el intendente Gustavo Benedetti donde marcó varios puntos y temas interesantes.

Acto Apertura Sesiones Concejo Deliberante Arroyito 2025

“Hemos tenido casi 3 mil millones de pesos en inversión en el hospital, dividido en tres partes iguales. Mil millones de pesos hemos recibido del Fofinde, los otros mil millones de pesos lo ha puesto el Estado Municipal y el otro tercio que lo hemos logrado recuperar entre los aportes de los vecinos a través del OIN, del 5% ese que va a la CESPAL y que hace el circuito y que también beneficia. A partir de este año hemos instruido al área del hospital que si no hacemos acuerdo con los municipios vecinos, el vecino que venga de afuera va a tener que pagar un poquito más de ese bono que sale 3 mil pesos y que es un café“.

Además agregó algunos datos específicos respecto del Hospital: Más de 1.600 pacientes pasaron por el internado, más de 1.000 cirugías, 238 nacimientos, más de 798 traslados en ambulancia, sumado a los casi 1.000 trámites de acción social, 383 traslados urbanos en la vía pública y 12.377 prácticas odontológicas. Servicios electrocardiogramas, 897, Ecografía, 3.800, Radiografía, 7.700, Tomografía, en el primer año del tomógrafo, 2.061 estudios.

Uno de los temas de los cuáles fue cuestionada esta gestión ha sido Viviendas, a lo que el intendente dijo “en el tema de vivienda hemos entregado, esto desde los 4 años, 153 viviendas, y llevamos invertido en las 7,2 hectáreas que se compraron, y a su vez se invirtieron 179 millones para hacer el agua y la electricidad en el barrio. Estamos construyendo 81 viviendas, de las cuales nos van a quedar solamente para el 2026, 34 viviendas una vez que entreguemos este plan casa y plan casa social. De las 81 viviendas, 12 están sorteadas y se van a entregar a medida que se van terminando, hay 8 que están prácticamente terminadas, 2 un poco más avanzadas y 2 que están colocando el piso".

Acto Apertura Sesiones Concejo Deliberante Arroyito 2025

Hizo referencia al superávit del Gobierno y comentó “hemos logrado el superávit que quizás está en la revista y que está en el informe. Estadísticamente, en el municipio 2021, 22, 23, de cada 100 pesos se gastaban 96, 97 pesos, 98, 95. Hemos logrado bajar ese gasto que nos ha permitido dar el superávit. De cada 100 pesos en el 2024 hemos ahorrado 18 pesos. Hemos gastado 82 pesos. Hemos bajado el gasto en todo lo que tiene que ver con bienes y consumo".

En su discurso comentó un detalle muy particular “ les tengo que decir que en enero se registró la cifra más alta de pedidos de trabajo en el Municipio. Y lo que antes no era normal que los hombres pidieran trabajo, porque generalmente era más la mujer la que necesitaba trabajo, el hombre se arreglaba a lo mejor sin venir, hoy es prácticamente igual la cantidad de solicitudes de trabajo que tenemos. Entonces, quizás ha bajado la inflación, pero el poder adquisitivo ha quedado lejos, el Estado Nacional habla de las tasas municipales, habla de recortar de abajo, pero el Estado Nacional hasta ahora no ha bajado ni un solo impuesto“.

Un punto de acción de Gobierno que presentó Benedetti fue “Ruidos molestos cero”, y agregó "desde la Secretaría de Seguridad, para todo lo que involucra, fundamentalmente, a las motos. Las cosas se pueden disfrutar de otra manera sin hacer esto, que en definitiva sumamos riesgo de la vida, porque uno cuando escucha el ruido, parece que va más fuerte, parece que en la esquina no hay que frenar, parece que el semáforo no existe. Entonces, esto también tiene que ver con cuidar la vida, y por supuesto que la Secretaría de Seguridad, todo el gabinete, y desde el Juzgado de Faltas, vamos a ser estrictos en eso".

Acto Apertura Sesiones Concejo Deliberante Arroyito 2025

Además destacó “vamos a incursionar en una de las cuestiones que genera mucho dolor y mucho inconveniente, que tiene que ver con el servicio de sepelio, disponer de un servicio de sepelio social para que la gente que no tenga, que no esté adherido al servicio de sepelio privado. Que pueda tener la opción o pueda evitar de pagar esos 2 o 3 millones de pesos que le cuesta un servicio privado y que no lo tienen y que hacen falta garantía".

“El Secretario de Seguridad, está trabajando con el Gobierno de la Provincia, con el Ministerio, para tratar de unificar la central de monitoreo y las cámaras que están en el Departamento de la Policía. No creo que la provincia se oponga a esto porque hay mucha predisposición. Vamos a incorporar aquí de cámaras de seguridad para los frentes de todas las escuelas".

“La cloaca sur, nosotros hemos enviado una nota y hemos tenido reuniones, el superávit de mil millones de pesos está disponible para la obra de cloacas, si la CESPAL no lo puede hacer porque sabemos todas las obligaciones que tiene, con CESPAL o sin la CESPAL, o en conjunto con la CESPAL, vamos a iniciar la obra de cloacas, porque tenemos los montos disponibles para iniciarla en la primera etapa y seguramente vamos a necesitar del fondo común”.

“Estamos elaborando en la Secretaría de Obras Públicas en conjunto con CESPAL para el barrio Don Pablo, para cubrir todo el sur del barrio Don Pablo, no se va a quedar afuera de la obra de cloacas”.