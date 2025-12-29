Vía Arroyito

Se pone en marcha desde esta semana la Escuela de Natación y Deportes Municipal

Está destinada para niños y niñas de 5 a 13 años.

Hugo Schiavoni
29 de diciembre de 2025,

Pileta Municipal Arroyito sector sur

A partir de esta semana, el Gobierno Municipal, a través del área de Deportes, informa que se da inicio a las inscripciones para la Escuela de Natación y Deportes, destinada a niños y niñas de 5 a 13 años.

Cabe destacar que el Natatorio Municipal Arroyito ubicado en el sector sur, comenzará con sus actividades el lunes 29 de diciembre con el horario de 9 a 12 hs.

Pileta Municipal Arroyito sector sur
Pileta Municipal Arroyito sector sur

¿DÓNDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

Están destinados dos lugares:

Polideportivo Diego A. Maradona

  • 7 a 14 hs

Polideportivo Daniel E. Zagonel

  • 7 a 14 hs

¿QUÉ REQUISITOS DEBO LLEVAR?

  • Asistir con un mayor a cargo
  • Fotocopia de DNI
  • Retirar planilla de inscripción y ficha médica
  • Solo se completa la inscripción con la presentación de todos los formularios

Para informes sobre costos y demás actividades, se puede consular a los números:

  • Natatorio Municipal y Polideportivo Daniel Zagonel: 3576-477511
  • Polideportivo Diego A. Maradona: 3576-656093
