Se otorgó la ejecución de la obra de cloacas del sector sur de Arroyito a Electricidad Marchisio s.r.l.

En una jornada que será muy recordada y la cual quedará como uno de los hechos más destacados de la historia de Arroyito, el consejo de administración de CESPAL entregó la ejecución de la obra de cloacas del sector sur, a la empresa Electricidad Marchisio s.r.l.

Con un trabajo conjunto entre el Municipio de Arroyito y la Cooperativa de Electricidad, la ciudad pronto tendrá la obras de cloacas del sur y de esa manera la ciudad se encamina a gozar de ese privilegio en su totalidad.

El informe de prensa de CESPAL aclara algunos puntos importantes de esta decisión: “En coordinación con el Gobierno Municipal, la CESPAL comunica con satisfacción un paso decisivo para la infraestructura de nuestra ciudad: la culminación del proceso de evaluación de las ofertas recibidas para la primera etapa de la obra de cloacas del Sector Sur“.

"El camino hacia esta adjudicación se caracterizó por un estricto protocolo de transparencia. El acto de apertura de sobres contó con la participación de dos empresas oferentes, quienes cumplieron satisfactoriamente con los requisitos legales y técnicos-económicos".

“Para garantizar la mejor elección, las propuestas fueron derivadas a un análisis exhaustivo de la Comisión de Evaluación, conformada por integrantes del Consejo de Administración, Áreas de la CESPAL y asesor legal". Tuvo 3 ejes fundamentales: Técnico, Legal y Administrativo.

“La decisión se tomó priorizando la calidad técnica, la viabilidad de la obra y las garantías necesarias para asegurar una correcta ejecución, resguardando los recursos económicos de la Cooperativa y de los vecinos”.

CESPAL ha resuelto adjudicar la ejecución de la obra a ELECTRICIDAD MARCHISIO S.R.L. y ahora se procederá a la firma del contrato, la coordinación técnica y logística para el inicio de los trabajos y la definición y comunicación del cronograma de obra.