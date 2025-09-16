Se celebra en Arroyito, la novena en honor a la Virgen de la Merced

Durante la semana, se celebra la Novena a Nuestra Señora de la Merced con motivo de la posterior Misa y Procesión y la celebración de la Fiesta Patronal de Arroyito el 24 de Septiembre.

Virgen de la Merced Arroyito

Desde las 21 hs. en la Iglesia Parroquial desde el lunes 15 y durante 9 noches, los fieles católicos celebrarán a su Santa Madre y finalizará la celebración el miércoles 24 de Septiembre con la Misa y Procesión por las calles de Arroyito.

Se puede seguir en vivo la Novena por Canal 3 Arroyito y por el Facebook de la Parroquia.