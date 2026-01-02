Schot, Bazzi y Bersano quedaron inmortalizados en un mural en Arroyito

En el ultimo dia del 2025, hinchas e integrantes de la agrupación “Arroyito es de Talleres” realizaron un homenaje para 3 jugadores que son parte de la sangre de la T, que han vestido la camiseta y que están muy identificados con el club: Elías Bazzi, Fernando Bersano y Augusto Schott.

En la pared ubicada en la esquina de 24 de Septiembre y Rivadavia, frente al Monumento de los Orígenes, los muchachos de la T, pintaron un mural con los rostros de los 3 jugadores de nuestra ciudad identificados con el club cordobés.

La emoción fue compartida por propios y extraños y el recuerdo quedará vigente para las próximas generaciones.

QUIENES SON LOS HOMENAJEADOS

Elías Bazzi nacido en Villa del Rosario pero desde pequeño radicado en Arroyito, su puesto era defensor. De pasado en el Deportivo y Cultural, pasó por Boca Juniors, Mallorca, Dinamo Bucarest, entre otros para ser parte de Talleres entre los años 2012 a 2014. Formó parte de la Selección Argentina Sub 20.

Fernando Bersano nacido en Arroyito, juega como lateral izquierdo, y se formó en el Sportivo 24 de Septiembre a los 13 años se incorpora a Talleres. Bicampeón con la reserva de la T. Pasó por Deportivo Morón, Gimnasia de Mendoza y Asociación Deportivo Tarma.

Augusto Schott también nativo en Arroyito, es defensor y actualmente está jugando en Talleres siendo un estandarte del equipo y llegó a ser capitán. Pasó por las selecciones argentinas sub 17 y sub 19. Bicampeón con la reserva 2017/2018. Pasó por Platense, Colón y Newells.