Santino Riba tuvo una gran performance en San Francisco y se subió al podio en el Cordobés de Motocross

El joven motociclista de Arroyito tuvo un gran fin de semana en la ciudad capital del departamento San Justo, donde logró ganar la primera manga de su categoría en la definición de la fecha el domingo y en la segunda tras llegar a la bandera a cuadros entre los siete primeros consiguió el 3° puesto en la clasificación general de la carrera.

Los días 23 y 24 de agosto, San Francisco fue escenario de la 6° fecha del Campeonato Cordobés de Motocross, el provincial de motocross, que se disputó en el circuito del club Tiro y Gimnasia. Más de 200 pilotos compitieron en una de las jornadas más convocantes del calendario, con figuras de renombre. Las dos jornadas fueron netamente positivas para Riba que volvió a destacarse en su categoría, la Promocional.

Los buenos resultados que logró el joven de nuestra ciudad le permitieron también llegar al tercer lugar en el Campeonato Anual sumado 114 puntos en las seis fechas que han transcurrido en este 2025. La clasificación anual es liderada por Vicente Uberti con 178 unidades el escolta es Mateo Torres con 140 puntos.