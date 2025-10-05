Santino Riba se presentó en Achiras por la séptima fecha del Cordobés de Motocross

El piloto de Arroyito, Santino Riba venía de conseguir un tercer puesto en la clasificación general de la carrera disputada en el mes de agosto en San Francisco.

En esta oportunidad llegó en el octavo y sexto lugar en cada una de las mangas que lo tuvieron adelante en la segunda, pero una caída lo obligó a remontar desde atrás. Riba se ubica en el tercer lugar del Campeonato en su categoría, la Promocional.

Santino Riba Categoría Promocional Motocross

El ganador de la carrera que redondeó otro gran fin de semana y además es el líder de la tabla anual con comodidad fue Vicente Uberti, lo acompañó en el podio Bautista Uberti y en el último escalón del mismo se subió Jerónimo Paisa, Más atrás quedaron Agustín Cucotti, Agustín Fontanesi, Jonathan Taborda y en el octavo puesto Santino Riba, ocuparon los 10 primeros; Bautista López y Francia Grobocopatel.

La temporada del Campeonato Provincial de Motocross transita la parte final de un 2025 que incluyó el paso del campeonato mundial en la capital provincial a comienzos de año lo que dio un impulso a la actividad que de por sí es muy practicada.