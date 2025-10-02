Santino Barbi fue titular en la goleada de Argentina sobre Australia y clasificación a octavos de final

El arquero de El Tío alternó buenas y malas en el partido que le permitió a la Nacional meterse en la siguiente instancia del certamen en el país trasandino. Fue una trabajada pero justa victoria que permite llegar a la última fecha ante Italia ya con la clasificación en el bolsillo, a sabiendas que solo una derrota le sacará del primer puesto.

Como en el debut, abrió el marcador Alejo Sarco en el tercer minuto de juego y Tomás Pérez estiró la ventaja sobre el final del primer tiempo. Daniel Bennie sacó provecho de un error de Barbi y dejó a tiro a los australianos, tanto que generó la ilusión de un empate que fue sepultada con el gol de Ian Subiabre, el cual generó un desconcierto en la defensa oceánica que permitió a Santino Andino poner cifras definitivas con un golazo para el recuerdo.

La selección argentina sub 20 enfrentó a Australia por la segunda fecha del Mundial Sub 20. (Prensa Argentina)

La Selección Argentina consiguió la segunda victoria en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 y se aseguró el pase a los octavos de final y definirá el primer puesto del Grupo D ante Italia, que en el inicio de la jornada igualó de manera sorpresiva ante Cuba por 2-2.

La Sub 20 tiene puntaje perfecto y es seguido por Italia, que luego de derrotar en el debut a Australia fue sorprendido con Cuba, que llegó a la igualdad gracias a dos penales después de estar debajo en el marcador por dos goles.

El sábado, desde las 20, Argentina enfrentará a Italia, que no podrá contar con Jamal Iddrissou debido a que fue expulsado ante Cuba, que se medirá a la misma hora a Australia. Argentina será líder del Grupo D con solamente empatar, mientras que a Italia solamente le servirá la victoria para ganar la zona. En tanto, Cuba y Australia buscará un triunfo para intentar meterse a octavos de final como uno de los mejores terceros.