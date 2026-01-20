San Isidro derrotó a Barrio Parque en Córdoba con un doble en la última jugada del partido

San Isidro arrancó la gira de la mejor manera en Córdoba capital con un triunfo agónico y de enorme valor. En el “Teatro del Parque”, el Rojo superó 75 a 73 a Barrio Parque gracias a un doble de Manuel Lambrisca cuando restaban apenas 7 décimas para el cierre de la noche.

La gira continuará en la capital provincial, ya que San Isidro se quedará en Córdoba y este martes por la noche visitará a Hindú, equipo dirigido por Daniel Beltramo.

San Isidro Barrio Parque Liga Argentina

En el último cuarto se mantuvo el suspenso hasta el final, donde los dos equipos jugaron al límite, con un mejor cierre de la visita, que le permitió quedarse con la victoria en la última jugada con un doble de Lambrisca.

San Isidro Barrio Parque Liga Argentina

Lambrisca fue una de las grandes figuras de San Isidro con 15 puntos, tres rebotes y dos asistencias. Chris Hooper lo acompaño con otros 15 tantos, más 6 rebotes, mientras que Nahuel Buchaillot sumó 13 puntos, 4 rebotes y tres asistencias.

Por el lado de Barrio Parque, el base Gastón Bertona sobresalió con 22 puntos y 6 asistencias, bien acompañado por Jorge García con 17 tantos y 6 rebotes, en tanto que el capitán Luataro Rivata aportó 11 puntos y 6 rebotes.